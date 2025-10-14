Muratpaşa'da Parklar Yenilendi

Haberler

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Güvenlik ve Konuksever mahallelerindeki parklarda kapsamlı yenileme çalışmaları yaparak, alanları çocukların keyifle vakit geçirebileceği hale getirdi.

Muratpaşa Belediyesi ekiplerince, yeşil alanlarda kapsamlı yenileme çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik ve Konuksever mahallelerindeki parklarda yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Parklar, fıskiyelerden elektrik direklerine, banklardan çocuk oyun gruplarına yenilenen altyapılarıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Düzenlemeyle birlikte parklar, çocukların keyifle vakit geçirebileceği yaşam alanına dönüştürüldü.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
