Muratpaşa'da Meme Kanseri Farkındalık Konferansı Düzenlenecek
Muratpaşa Belediyesi, 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' sloganıyla 18 Ekim'de 'Meme Kanseri Farkındalık Konferansı' düzenleyecek. Etkinlikte uzmanlar, meme kanseriyle mücadelede erken teşhisin önemini vurgulayacak.
Muratpaşa Belediyesince, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "Meme Kanseri Farkındalık Konferansı" gerçekleştirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla 18 Ekim'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Programda, Prof. Dr. Alihan Gürkan, Prof. Dr. Emel Durmaz ve Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun konuşmacı olarak yer alacak.
Konferanslaq meme kanseriyle mücadelede toplumsal bilinci artırmayı ve erken tanının hayat kurtardığına yönelik farkındalık yaratmayı hedefleniyor.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel