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Muratpaşa'da 'Karneni Getir, Kitabını Götür' Kampanyası

Muratpaşa'da 'Karneni Getir, Kitabını Götür' Kampanyası
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kitabevi, öğrencilere kitap hediye eden 'Karneni Getir, Kitabını Götür' kampanyasını başlattı. Karnesini getiren her öğrenci, istediği bir kitabı ücretsiz alabilecek.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kitabevi, öğrencileri sevindirmek adına "Karneni Getir, Kitabını Götür" kampanyası yaptı.

Kampanya ile karnesini getiren her öğrenci istediği kitabı ücretsiz alabilecek.

Kitabevi yöneticisi Reşat Keleş, yaptığı açıklamada, geçen sene 6 bin kitap hediye ettiklerini söyledi.

Amaçlarının öğrencilere yardım etmek olduğunu belirten Keleş, "Öğrencinin takdir ya da teşekkür alması hiç fark etmiyor. Karnesiyle gelen herkese biz burada kitap hediye ediyoruz. Okul öncesi kitaplardan üniversite hazırlık kitaplarına kadar istediği tercihi yapabiliyor. Bizim için önemli olan kitaplara ulaşamayan çocuklara yardım etmek." dedi.

Kampanyanın 26 Ocak'a kadar devam edeceğini aktaran Keleş, kullanılmayan kitaplar karşılığında da yeni kitap verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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