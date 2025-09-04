Muratpaşa'da 9. Yöreler Renkler Festivali Başlıyor

Muratpaşa Belediyesince bu yıl 9. kez düzenlenecek "Yöreler Renkler Festivali", 6 Eylül'de başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 7 bölgesinin tanıtılacağı festivalde 73 dernek yer alacak.

Dernekler, kent meydanında kurulan stantlarda şehirlerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

Doğu Anadolu Gecesiyle başlayacak festival, Türk halk müziği sanatçılarından Sabahat Akkiraz'ı dinleyicilerle buluşturacak.

"Horon Zamanı", "Ege-Marmara", "Akdeniz", "Komşu Ülkeler" ve "Baran ile Sıra" geceleri etkinlikleriyle devam edecek festivalde, çeşitli konserler verilecek.

İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın sadece Türkiye'den değil, dünyanın farklı noktalarından göç alan bir ilçe olduğunu ifade etti.

Kültürlerin tanıtılması ve toplumlar arasında kaynaşmanın sağlanması amacıyla festivalin düzenlendiğini belirten Uysal, tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.

Festival, 14 Eylül'de sona erecek.