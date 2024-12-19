Muratpaşa Belediyesi'nden Yılbaşı Kurabiyesi Yapım Atölyesi
Muratpaşa Belediyesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yılbaşı kurabiyesi yapım atölyesi düzenledi. Eğitmen Zümrüt Kaçmaz eşliğinde 20 katılımcı, yılbaşına özel kurabiyeler üretti. Atölyenin amacı sosyal farkındalık kazandırmak.
Muratpaşa Belediyesi tarafından, yılbaşı kurabiyesi yapım atölyesi gerçekleştirildi.
Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölyeye, 20 kişi katıldı.
Halk Eğitimden Zümrüt Kaçmaz'ın eğitmenliğini yaptığı etkinlikte, yılbaşına özel şekilli kurabiyeler üretildi.
Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat sorumlusu Burcu Erdem, farklı dallarda çeşitli atölyelerin her ay gerçekleştirildiğini ve insanlara sosyal farkındalık kazandırmanın amaçlandığını ifade etti.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel