Antalya'da "Yapay Zeka ile Görsel Üretim Atölyesi" düzenlenecek

Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Toplum Gönüllüleri Vakfı ile işbirliğiyle gençlere yönelik yapay zeka ve görsel üretim konularında atölye programı düzenliyor. Başvurular 2 Nisan'a kadar açık.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) düzenlenecek program için dün başlayan başvuru süresi, 2 Nisan'a kadar devam edecek.

Saves Digital kurucusu Mertcan Sarı eğitmenliğinde yapılacak "Geleceği Tasarlayanlar" başlıklı 4 haftalık eğitimde, fotoğrafın temelleri ve görme sanatı, ışık ve kompozisyon, video çekimi, yapay zeka ile görsel üretimi, prompt (istem) mühendisliği ile yapay zeka destekli müzik ve içerik üretimi gibi başlıklar ele alınacak.

Yapay zeka mühendisi Emin Tıraş liderliğinde düzenlenecek "Yapay Zekanın Mimarları" başlıklı 4 haftalık eğitimde ise büyük dil modellerinin temelleri, gelişmiş prompt mühendisliği ve multimodal içerik üretimi konuları işlenecek.

Kontenjanı 60 kişiyle sınırlı olan program, 4 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Detaylı bilgi ve başvuru için "322 52 70" numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebilecek.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu

APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku!

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

En çok taraftara sahip kulüpler belli oldu! Fenerbahçe tarih yazdı