Muratlı'da hafif ticari araç çarptı, çocuk yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Ü.T'nin kullandığı 34 GF 1263 plakalı hafif ticari araç, bisikletle seyir halindeki 8 yaşındaki çocuğa çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, bisikletiyle seyir halinde olan çocuğun, hafif ticari aracın çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor.