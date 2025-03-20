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Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu

Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte aynı operasyonda gözaltına alınan Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

MURAT ONGUN'UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Aynı operasyonda gözaltına alınan İBB iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu.

İBB'YE YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

87 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı. Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (51)

Haber YorumlarıLeman A.:

İşinize gelmeyen insanların mal varlıklarına el konuluyor yazık gerçekten adaletliğinden hiçbir şey yok gasp var artık

Yorum Beğen256
Yorum Beğenme750
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Haber YorumlarıSempatik:

birkere daha fakirligime isyan ettim bizim paralarla saltanat sürüyorlar daha neler çıkar mahsur yavasida alın

Yorum Beğen421
Yorum Beğenme145
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Haber YorumlarıAhmet Şahin:

fakir senin paran sarayda bunların parasına gasp ediyorlar emekcilerin

yanıt1
yanıt10
Haber Yorumlarıbekir yapici:

sen trolluge devam et belki yakinda köse olursun.

yanıt0
yanıt6
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Fakirliğinin sebebi bunlar mı yoksa 23 yıldır iktidarda olanlar mı? Sağlıklı düşünmeniz dileğiyle...

yanıt1
yanıt8
Haber YorumlarıMihlari:

senin paralar tayyipte,sen yanlış adrestesin hemşerim... sen kiranı çoluğun çocuğun rızkını düşün,bırak şakşakcılık yapmayı

yanıt1
yanıt8
Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

arkadaşlar taraf olabilirsiniz bu hırsıza haklılık vermenizi gerektirmez vatandaştan milletten çalanı tarafım diye onu yargılayanları itham ederek hırsız a hak vererek onların günahına ortak olmayın..

Yorum Beğen383
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıRecep Ozkan:

işte bu kadar hırsız babamın oğlu da olsa cezasız kalmamalı

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Ee çalmasını bilmeyen tufaya düşer. Ekremin büyük Usta'dan daha çok öğrenecekleri var.

yanıt0
yanıt5
Haber YorumlarıSabri Sefünc:

bu millet akıllanmaz paramıza sahip çıkmıyoruz ama paramızı çalan ve bizim aklımızla dalga geçenlere sahip çıkmak için sokaklara dökülüyoruz

Yorum Beğen295
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
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