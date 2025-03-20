İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

MURAT ONGUN'UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Aynı operasyonda gözaltına alınan İBB iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu.

İBB'YE YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

87 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı. Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.