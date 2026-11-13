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Murat Kurum, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensari ile çevre iş birliğini ele aldı

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Murat Kurum, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensari ile çevre iş birliğini ele aldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile görüştü. Kurum, Türkiye-İran ilişkileri ile çevre ve iklim iş birliğini ele aldıklarını, COP31'i ortak hedefler için fırsat gördüklerini bildirdi.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile görüştü. Kurum, görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri ve çevre ile iklim alanlarında geliştirilecek iş birliklerini ele aldıklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile bir araya geldiğini açıkladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"COP31 temaslarımız kapsamında, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Şina Ensari ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile İran arasındaki köklü ilişkileri, çevre ve iklim alanlarında geliştirilecek iş birliklerini ele aldık. COP31'i, ülkelerimiz arasındaki ortak hedeflerimizi somut adımlara dönüştüren önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Geleceğimiz için iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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