Murat Kurum COP31 başkanlık tokmağını devraldı, Türkiye'nin 1 yıllık COP süreci başladı

Murat Kurum COP31 başkanlık tokmağını devraldı, Türkiye'nin 1 yıllık COP süreci başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum, başkanlık tokmağını COP30 Başkanı Andre Correa Lago'dan devraldı. Böylece Türkiye'nin 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin yer aldığı Taraflar Konferansı'ndaki 1 yıl sürecek başkanlık süreci resmen başladı.
COP31 BAŞKANI KURUM, BAŞKANLIK TOKMAĞINI DEVRALDI
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum, dünyanın en önemli iklim zirvesi için bir önceki Taraflar Konferansı COP30'un Başkanı Andre Correa Lago'dan başkanlık tokmağını devraldı. Böylece Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin yer aldığı Taraflar Konferansı'na (COP) 1 yıl sürecek başkanlık süreci resmen başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı