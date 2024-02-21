Murat Kurum Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Şirinevler Meydanı'nda esnafı gezen Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, Bahçelievler Belediyesinin ilçeye kazandırdığı '100. Yıl Cumhuriyet Tramvayı'na binerek vatandaşları selamladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Şirinevler Meydanı'nda esnafı gezen Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Yoğun ilgi nedeniyle yürümekte zorlanan Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
İş yerlerinde esnafın taleplerini dinleyen Kurum, Bahçelievler Belediyesinin ilçeye kazandırdığı "100. Yıl Cumhuriyet Tramvayı"na binerek vatandaşları selamladı. Kurum, kısa bir süre tramvayı kullandıktan sonra ziyaretlerini sürdürdü.
Kurum'a esnaf ziyaretinde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik etti.