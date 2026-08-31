Koç Holding, COP31'in Küresel İş Ortağı Oldu

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile bir araya geldiğini belirterek, Koç Topluluğu'nun Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP 31'in "Küresel İş Ortağı" olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31'de; kamudan özel sektöre, finans dünyasından sivil topluma kadar tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirerek Türkiye'nin iklim eylemindeki kararlılığını dünyaya göstereceğiz.

Bu kapsamda ülkemizin köklü kuruluşlarından ve bu yıl 100. yaşını kutlayan Koç Topluluğu, Koç Holding şemsiyesi altında, COP31'in 'Küresel İş Ortağı' oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyetle görüşerek bu süreçte birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. COP31'de özel sektörün katkısını ve iş birliklerimizi önemsediğimizi; Koç Holding'in de bu sürece katkı sunacak olmasından duyduğumuz memnuniyeti aktardık. COP31'de; ortak akılla, güçlü iş birlikleriyle ve somut adımlarla taahhütleri eyleme dönüştürecek adımları atacağız."

Kaynak: ANKA