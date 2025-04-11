Murat Karayalçın'dan Ekrem İmamoğlu için İmza Kampanyasına Destek

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon'da başlattığı imza kampanyasına destek verdi. Karayalçın, "Ben bir defa bunu çok önemsiyorum. Çok önemli bir ivme olarak görüyorum. Şimdi bunu yakalamamız lazım yani 28 milyonu alabilmemiz lazım" dedi.

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, Silivri Cezaevi'nde tutuklu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebi için CHP Genel Başkanı Özel'in Trabzon'da başlattığı imza kampayasına destek verdi. Karayalçın, CHP'nin Çevre Sokak'taki il binasında kampanyaya imza attı. Karayalçın'ı CHP İl Başkanı Ümit Erkol karşıladı.

"28 milyonu alabilmemiz lazım"

Karayalçın, imza föyündeki yazıyı okuyup imza attıktan sonra şöyle konuştu:

"Çok yüksek bir olasıklıkla biz bu 28 milyon imzayı Türkiye'nin erken seçime gitmesi için bir gerekçe olarak kullanacağımızdan karşı partiler de bunun doğru olmadığı iddiasını dile getireceklerdir ve oradan hareketle bunu görmek isteyeceklerdir. Taramak isteyeceklerdir. Biz de gönül rahatlığıyla bunları verebilmeliyiz. Hem kim aramak istiyor, kim araştırmak istiyorsa hem de siyasi partilere verebilmeliyiz. Bu çok önemli bir eşik. Ben şundan dolayı çok memnunum. Onu da söyleyeyim. Galiba Bekir Ağırdır'ın bir istatistik çalışmasıydı. 14 Mayıs'ta bizim parti olarak almış olduğumuz oy 13 buçuk milyon. Kemal Bey'in oyu değil. Cumhurbaşkanı adayının oyu değil. Partinin oyu 13,5 milyon. Genel seçimde. 23 Mart'ta bizim hem parti üyelerimizin hem yurttaşların vermiş olduğu imzaların toplamı 15,5 milyon. Yani 2 milyon geçmiş durumdayız. Bu nedense çok fazla seslendirilmiyor ama bana göre olağanüstü bir adım. Olağanüstü bir kazanım. Olağanüstü bir gelişme. ve 14 Mayıs 2023'te CHP'ye verilen oylar yalnızca CHP'lilerin oyları değil yani ittifak partilerinin oyları da CHP listesinde olan oylar. Yani ona rağmen onu 2,5 milyon aşmış durumdayız. Ben bir defa bunu çok önemsiyorum. Çok önemli bir ivme olarak görüyorum. Şimdi bunu yakalamamız lazım yani 28 milyonu alabilmemiz lazım.

"İki göstergeyi önemsiyorum"

İki göstergeyi ben çok önemsiyorum. Bir erken seçim isteyenler bir de yapılan işlemlerin bir hukuk kuralına dayanmadığı şeklindeki görüş, inanmıyorum diyen görüş. Bence ikisi de olağanüstü önem taşıyan iki gösterge. Yani çok sayıda istatiski bilgi çıkıyor. Aslında bazen hangisine bakalım, hangisini kullanalım diye bazılarımız şaşırabiliyor. Ama ben bu sıralarda bu ikisini kullanıyorum. Bir ön seçim isteyenlerin oranı. Bir de ben buna inanmıyorum, ben bunları doğru bulmuyorum diyenlerin oranı."