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Murat Karahan, Sezen Aksu Şarkılarıyla Harbiye'de Büyüledi

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Türk operasının uluslararası üne sahip yıldızı Murat Karahan, klasikleşmiş Sezen Aksu şarkılarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Konserde Karahan'a Mozart Akademi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Türk operasının dünyaca ünlü yıldız ismi Murat Karahan, klasikleşmiş Sezen Aksu şarkılarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Karahan'ın yorumu ve senfonik düzenlemelerle hazırladığı özel albümündeki şarkıların ilk kez seslendirildiği konsere, Şef Alper Kömürcü yönetimindeki Mozart Akademi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Bu gecenin sanat hayatının en önemli günlerinden biri olduğunu belirten Karahan, "Benim Habiye'de ikinci konserim. 15 gün önceden biletleri tükenen bir konser oldu. Hepinize çok teşekkür ederim." dedi.

Karahan, "Biliyorsunuz ki bir opera sanatçısıyım. İlk Zeki Müren şarkıları projemizle başladığımızda esas amacım çok sesli müziği geniş kitlelere yayabilmekti. Ne mutlu ki bu sayede operayla alakası olmayan birçok izleyeceğimizi önce senfoni orkestralarına alıştırarak daha sonra da opera izleyicisi yaparak bugünlere geldik. Benim bir sanatçı olarak alabildiğim en büyük iltifat bu." ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu şarkıları konserinin uzun zamandır planlandığını kaydeden Karahan, "Sezen Aksu modern zamanların bence en büyük ozanlarından bir tanesi. Şu anda burada 5 binin üzerinde izleyicimiz var. Eminim ki bir Sezen Aksu şarkısıyla anısı, hikayesi olmayan kimse yoktur. Bence bu çok önemli. Bir sanatçıya kolay kolay nasip olmayacak bir şey. Bu projemizin içinde birçok şarkımız var." diye konuştu.

Karahan, aralarında "Masum Değiliz", "Kaybolan Yıllar", "Her Şeyi Yak", "Sen Ağlama" gibi eserlerin bulunduğu sevilen Sezen Aksu şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel

Murat Karahan Sezen Aksu Mozart

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