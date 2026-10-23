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Murat Emir, Zonguldak Kilimli'deki grizu patlamasında 2 işçinin öldüğünü belirtti

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Murat Emir, Zonguldak Kilimli'deki grizu patlamasında 2 işçinin öldüğünü belirtti
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Zonguldak Kilimli'deki özel maden ocağında grizu patlamasında 2 maden emekçisinin öldüğünü, 5 işçinin yaralandığını belirtti. Emir, ihmal ve denetimsizlik kurbanı olunmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin "Kilimli Gelik'te özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 2 maden emekçimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralanan 5 işçimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, bir daha hiçbir emekçimizin ihmal ve denetimsizlik kurbanı olmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı vurguluyorum" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz yine Zonguldak'ta, yine yerin yüzlerce metre altında dağlandı. Kilimli Gelik'te özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 2 maden emekçimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralanan 5 işçimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, bir daha hiçbir emekçimizin ihmal ve denetimsizlik kurbanı olmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı vurguluyorum."

Kaynak: ANKA
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