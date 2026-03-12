Haberler

Murat Emir: "Kim Bu Avukat Recep Seyhan?"

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından İBB Davası'nda yaşananlara ilişkin paylaşım yaptı. Emir şunları kaydetti:

"Kim bu Avukat Recep Seyhan? Cezaevi cezaevi gezip, dosyalara kumpas ifadeleri sokmak için itirafçı arıyor. Haziran 2025'te Adem Soytekin'in etkin pişmanlık ifadesinde kendi avukatı olmasına rağmen o ifadeye Recep Seyhan giriyor. Ardından Temmuz-Ağustos 2025'te Kandıra Cezaevi'ne gidip Fatih Keleş'e şantaj yapıyor: 'İtirafçı ol, yoksa suikast dosyasında adın geçecek.' Bu ziyaretten hemen sonra iktidar medyasında uydurma suikast manşetleri atılıyor! Fatih Keleş boyun eğmiyor, kumpas çöküyor ve avukatı aracılığıyla bu şantajı ifşa ediyor. Recep Seyhan, Ağustos 2025'te Sırrı Küçük'e gidip itirafçı yapmaya çalışıyor. Küçük, bu borsa taşeronunu görüşten kovuyor!"

Şimdi de yeni iftiralar için kadınları hedef alıyor! Fuhuş ve uyuşturucu iddiasıyla tutuklanan T.S.İ.'yi cezaevinde defalarca ziyaret ediyor ve iftiraları iletiyor. Fatih Keleş'in avukatının şikayetine rağmen bu adamın ifadesi bile alınmadı! Bu adamı cezaevi cezaevi gezdirenin, ona bu dokunulmazlığı verenin kim olduğunu da biliyoruz! Kurduğunuz diğer kumpaslardan haberimizin olmadığını mı sanıyorsunuz? Kumpaslarınızı, aktörlerinizi ve tezgahlarınızı belgeleriyle ifşa etmeye de devam edeceğiz."

