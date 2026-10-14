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Murat Emir, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'açık hava hapishanesi' diyerek tepki verdi

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Murat Emir, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'açık hava hapishanesi' diyerek tepki verdi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Emir, 'Ekranı gasp ederek ülkeyi açık hava hapishanesine çevirebilirsiniz ama bu halkın size karşı olan düşüncelerini değiştiremezsiniz' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Ekranı gasp ederek ülkeyi açık hava hapishanesine çevirebilirsiniz ama bu halkın size karşı olan düşüncelerini değiştiremezsiniz" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şafak vakti Halk TV'ye kayyım atayarak ve polislerle basarak yapılan şey milyonların gözünü bağlayıp suçu gizleme operasyonudur. Ekranı gasp ederek ülkeyi açık hava hapishanesine çevirebilirsiniz ama bu halkın size karşı olan düşüncelerini değiştiremezsiniz. Bizler, aylardır hedef gösterilen Halk TV emekçilerinin, gerçeğin ve doğru haberciliğin yanındayız."

Kaynak: ANKA
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