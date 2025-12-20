Haberler

"Bir Adam Yaratmak" filminin ekibi, Hindistan'daki festivalde alınan ödülü değerlendirdi

Güncelleme:
'Bir Adam Yaratmak' filmi, 23. Chennai Uluslararası Film Festivali'nde 'İkinci En İyi Uluslararası Film' ödülüne layık görüldü. Yönetmeni Murat Çeri, Hindistan'da gösterim yapmanın önemine vurgu yaptı.

Hindistan'da düzenlenen 23. Chennai Uluslararası Film Festivali'nde "İkinci En İyi Uluslararası Film" ödülüne layık görülen "Bir Adam Yaratmak" filminin yönetmeni Murat Çeri, "Festivalie seçilmemiz, hele ki yarışmalı bölüme seçilmemiz bizim için kıymetliydi." dedi.

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı ve Murat Çeri'nin sinemaya uyarladığı "Bir Adam Yaratmak" filmi, festivalde "İkinci En İyi Uluslararası Film" ödülüne layık görüldü.

Festivalde "En İyi Tamilce Uzun Metrajlı Film" ödülünü ise Hintli yönetmen Ram'ın "Parandhu Po" adlı filmi kazandı.

Yönetmen Murat Çeri, AA muhabirine, filmin 1 milyarı aşkın nüfusa sahip Hindistan'da gösterilmesinin önemli olduğunu söyleyerek, "Festival, Hindistan'ın 5 büyük festivalinden biri. Seçilen filmlere baktığımızda Fatih Akın da filmini sergilemek için burayı tercih edebiliyor. O yüzden 23. Chennai Film Festivali'ne seçilmemiz, hele ki yarışmalı bölüme seçilmemiz bizim için kıymetliydi." dedi.

Festivalin "Dünya Sineması" bölümünde 8 filmden biri olarak yarıştıklarını anlatan Çeri, "Bu bölümde filmler toplamda 3 ödül için yarıştı. Biz de bu 3 ödülden biri olan 'Second Best World Cinema Feature Film' ödülüne layık görüldük." diye konuştu.

Sağlık sebeplerinden dolayı Hindistan'a gidip festivale katılamadığını dile getiren Çeri, "Aslında hiç gitmediğim Hindistan'a gitmek benim için de güzel bir deneyim olacaktı." ifadesini kullandı.

"Murat Çeri'nin yolu açık olsun, ne güzel bir iş yaptı"

Filmde rol alan Altan Erkekli ise "Bir Adam Yaratmak"ın çok zor bir metne sahip olduğuna işaret ederek, "Yönetmenimiz Murat Çeri, böyle zor bir metni, içeriğini hiç değiştirmeden, bozmadan sinema için senaryo haline getirdi. Birlikte güzel bir yol arkadaşlığı yaptık. Engin Altan Düzyatan muhteşem oyunculuğuyla zaten ödül almaya hak kazanmıştı, kazandı da. Film, Hindistan'dan da ödül almış. Murat Çeri'nin yolu açık olsun, ne güzel bir iş yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Erkekli, filmin hikayesine ve karakterine ilişkin şunları söyledi:

"Film, bir insanın hezeyanlarını, acılarını ve o acılara sürükleyen yolları anlatıyor. Kişinin kendi içindeki çırpınışlarla doğruyu arayışı, bu arayış sırasında maruz kaldığı dış etkilerle giderek bir çatışmaya dönüşüyor ve onu deliliğin eşiğine getiriyor. Ben de bu çatışmanın içinde, o evin emektarı bir uşak olarak, elimde büyümüş bir çocuğun yaşadığı acılara tanıklık ediyorum. Onun sevgisizliğe sürüklenişi beni derinden yaralıyor, bir çıkış yolu arıyorum ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü en yakınları bile onun çaresizliğine çare bulamıyor ve o da amansız bir delirmenin içinde gidiyor.

Film aslında insanın içindeki sevgiyi bitirdiğinde nasıl delirebildiğini gösteriyor. Bu yüzden sevgiyle, hep birlikte aynı geminin yolcuları olarak doğruyu ve güzeli anlatmakla yükümlüyüz. Bizden sonra gelecek kuşaklara, savaşsız, sömürüsüz, emeğin ve sevginin yan yana olduğu bir dünya bırakmalıyız. Yarın sabah güne 'günaydın' derken hedefimiz de bu olmalı."

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız destekleriyle hayata geçirilen 'Bir Adam Yaratmak' filmi, 23. Chennai Uluslararası Film Festivali'nde 'Second Best International Feature Film' ödülüne layık görüldü. Türk sinemasının uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendiren bu başarıda emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Film, bir tiyatro yazarının geçirdiği büyük ruh çilesini anlatıyor

Yapımcılığını Filimetre Medya Yapım'ın üstlendiği "Bir Adam Yaratmak" filminde, Engin Altan Düzyatan, Deniz Barut, İsmail Hakkı, Hakan Meriçler, Murat Serezli, Gülper Özdemir, Caner Topçu, Altan Erkekli ve Serpil Tamur rol aldı.

Film, Türkiye prömiyerini 13. Boğaziçi Film Festivali, dünya prömiyerini ise İran'da 43. Fecr Uluslararası Film Festivali'nde yaptı.

Bir tiyatro yazarının geçirdiği büyük ruh çilesini anlatan film, yazarın, yarattığı eser ve kendi hayatı arasında kurduğu çelişkili ilişki üzerinden ölüm, insanın kaderi, yaratma gücü, varoluş krizleri ve metafizik kaygılar gibi felsefi konuları ele alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
