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Murasu fırtınası Andhra Pradeş kıyılarında karaya ulaşarak hasara yol açtı

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Murasu siklonik fırtınası, Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinin güney kıyılarında karaya ulaştı. Saatte 100-110 kilometreye ulaşan rüzgar binlerce ağacı devirdi, elektrik direkleri ve balıkçı teknelerine zarar verdi; su baskınları ve ulaşım aksamaları yaşandı.

Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nin güneybatısında oluşan "Murasu" siklonik fırtınası, Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinin güney kıyılarında karaya ulaşarak bölgede hasara yol açtı.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi, Murasu siklonik fırtınasının Andhra Pradeş'in güney kıyılarında karaya ulaştığını bildirdi.

Rüzgar hızı saatte 100 ila 110 kilometreye ulaşan siklonik fırtına sonucu eyalette binlerce ağaç devrildi, çok sayıda elektrik direği ve balıkçı teknesi zarar gördü.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana gelirken, kara ve demir yolu ulaşımında aksamalar yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, siklonun karaya ulaşmasının ardından zayıflamaya başladığını ancak kuvvetli rüzgar ve yağışın gün boyu etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı.

Öte yandan, siklonun etkileri Odisha ve Tamil Nadu eyaletlerinde de hissedildi.

Odisha'nın güneyinde çok sayıda kişi güvenli alanlara tahliye edilirken, Tamil Nadu'da şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kaynak: AA
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