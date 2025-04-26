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Muradiye Şelalesi, Yağışlarla Daha Coşkulu Akıyor

Muradiye Şelalesi, Yağışlarla Daha Coşkulu Akıyor
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Van'da etkili olan yağışlar sonucu debisi artan Muradiye Şelalesi, ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelale, her mevsimde farklı bir güzellik sergiliyor.

Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan şelale, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünüyor.

Kışın buz tutan görüntüsü, yazın çevresinde açan rengarenk çiçeklerle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan şelale, bugünlerde de daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek yağışların etkisiyle debisi yükselen şelaleye gelenler, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Arkadaşıyla şelaleye gelen Haydar Uçkan, Muradiye Şelalesi'nin yılın her döneminde farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

Şelalenin manzarasını görüntülediklerini ifade eden Uçkan, "Şelale bugünlerde daha coşkulu akıyor. Çok güzel manzara var. Bu güzel görüntüyü herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
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