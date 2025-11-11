Haberler

Muradiye Şelalesi Sonbaharda Büyüleyici Güzelliğiyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Muradiye Şelalesi Sonbaharda Büyüleyici Güzelliğiyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, sonbaharda sunduğu renk cümbüşü ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğa fotoğrafçıları, bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için bölgeyi ziyaret ediyor.

Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, sonbahar renklerinin bir arada görülebildiği doğasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Çevresindeki ağaçların sararmasıyla sonbaharın tüm renklerinin görülebildiği şelalenin bulunduğu alana gelenler, güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Doğa fotoğrafçısı Recep Dağ, şelaleyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Arkadaşlarla burada sonbaharın görsel şölenini çekiyoruz. Muradiye Şelalesi sonbaharda da harikalar yaratıyor. Herkesi bu doğal güzelliği görmeye bekliyoruz." dedi.

Fotoğrafçılardan Mehmet Burak Aydemir ise her mevsim olduğu gibi sonbaharda da şelalenin eşsiz manzarasını fotoğraflarını çektiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
