Muradiye Şelalesi sit alanı olarak tescillendi Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, Resmi Gazetede yayımlanan kararla 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi.

Muradiye Şelalesi sit alanı olarak tescillendi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, Resmi Gazetede yayımlanan kararla 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi.

Yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'nin 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilmesi Muradiye halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Muradiye'nin tarihi, doğası ve kültürel yapısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu ifade eden Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altun, 'Şu an bulunduğumuz Muradiye Şelalesi. ilçemizin en gözde turistik mekanlarından biridir. Şelalemiz uluslararası bir yol güzergahının üzerinde bulunduğundan oldukça yoğun bir ziyaretçi akımına uğramaktadır. Bakanlığımız 13.04.2023 tarihinde aldığı kararla burası doğal sit alanı olarak tescillendi. Böylelikle bunun faydası vatandaşımızın buraya herhangi bir yapı veyahut zarar görebilecek bir şey yapması engellenmek istenmektedir. Bu kararda emeği geçen bütün devlet büyüklerimize çok teşekkür eder, Muradiye halkımıza hayırlı olmasını dileriz" dedi.