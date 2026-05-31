Muradiye Şelalesi'nde Kurban Bayramı yoğunluğu

Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Karların erimesi ve yağışlarla debisi artan şelale, yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sundu.

Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, Kurban Bayramı'nda yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, yağışlar ve karların erimesiyle daha gür akmaya başladı.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin de yoğun ilgi gösterdiği şelale, etkileyici manzarasıyla ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Siirt'ten gelen Leman Coşkun Soylu, Muradiye Şelalesi'ni ilk kez gördüğünü söyledi.

Bayram tatilini Van'da geçirdiklerini belirten Soylu, "Şelalenin suyu çok güzel akıyor. Etraf cıvıl cıvıl. Ailemle geldim. Burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Fotoğraf çektik, etrafı gezdik. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bitlis'ten gelen Kadir Yamaç ise Kurban Bayramı tatilinde ailesiyle Muradiye Şelalesi'ni görmek için Van'a geldiklerini ifade etti.

Kentte güzel vakit geçirdiklerini anlatan Yamaç, "Burada güzel bir atmosfer var. Yeşillikler, suyun akışı ve insanların oluşturduğu ortam etkileyici. Ailecek vakit geçirilebilecek çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'den gelen Aşık Kaya, "Yağışların etkisiyle şelalenin debisi yükselmiş. Suyu gür akıyor, her yer cıvıl cıvıl. İnsanlar burada eğleniyor. Burayı böyle görmek güzel. Burada çok sayıda yerli ve yabancı turist var." dedi.

Ziyaretçilerden Gökhan Yıldız da şelalenin bu yıl hem su debisinin hem de ziyaretçi sayısının arttığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca
