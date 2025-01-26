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Muradiye Şelalesi'nde Soğuk Havada Yüzme Etkinliği

Muradiye Şelalesi'nde Soğuk Havada Yüzme Etkinliği
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Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve gönüllüler, kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde dondurucu soğuğa rağmen yüzme etkinliği düzenledi. Katılımcılar, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla bir araya geldiler.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile vatandaşlar, soğuk havanın etkisiyle kısmen donan Van'daki Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdü.

Kentte her mevsim ayrı güzelliklere bürünen, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Muradiye Kaymakamlığının destekleriyle aralarında dernek üyeleri, farklı illerden gelen gönüllüler ile vatandaşların bulunduğu 40 kişilik grup, soğuk havanın etkisiyle kısmen donan şelalenin bulunduğu alanda bir araya geldi.

Gruptakiler, daha sonra dondurucu soğuğa rağmen şelalenin döküldüğü alanda yüzdü.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için sürekli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Muradiye Şelalesi'nin her mevsim eşsiz güzellikler sunduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık ve derneğimiz işbirliğiyle yüzme etkinliği gerçekleştirdik. Bölgemizin zenginliklerine dikkat çekmek istiyoruz. Muradiye Şelalesi'nin hem ülkemiz hem de ilimiz için çok önemli bir yeri var. Dondurucu soğukta şelalenin suyunda 40 kişilik ekibimizle yüzdük. Çok keyif aldık. Aramızda İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan katılımcılar var. Bize destek sunan Muradiye Kaymakamlığına teşekkür ederim."

Dernek üyesi Hüsamettin Golcü ise doğaseverlerle Muradiye Şelalesi'nin eşsiz güzelliğine tanıklık ettiklerini aktardı.

Etkinlikte güzel zaman geçirdiklerini ifade eden Golcü, "Suyun güzelliğine dayanamayıp dondurucu soğukta yüzdük. Muhteşem bir deneyimdi. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Katılımcılardan Yasin Çiftçi bölgenin kışın farklı güzellikte olduğunu dile getirerek, "Soğuk havaya rağmen şelalede yüzdük. Burada muhteşem bir doğa var. Van Gölü Havzasındaki güzelliklerin tanıtımına katkı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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