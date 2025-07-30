Muradiye'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 14 Yaralı

Muradiye'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 14 Yaralı
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Van'ın Muradiye ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Van'ın Muradiye ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Muradiye-Erciş kara yolunun Ünseli Mahallesi yakınlarında, M.K, idaresindeki 65 NK 106 plakalı minibüs ile M.B'nin kullandığı 65 ACC 422 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen minibüsteki 10 yolcu ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, kaza yerine geldi, incelemelerde bulundu.

Kazaya yapan araçların kaldırılması ve ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
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