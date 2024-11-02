Üye Girişi
Haberler

Muradiye'de Kızılay Haftası Etkinliği Düzenlendi

Muradiye'de Kızılay Haftası Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen eğlenceli etkinlikte öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar bir araya geldi. Müzik, palyaçolar ve atlı karınca ile geçen etkinlik, çocukların yüzlerinin boyanması ve ikramlarla sürdü.

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Muradiye Şubesince ilçedeki öğrencilere ve özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik organize edildi.

Şube binasının bahçesinde yapılan etkinliğe katılan çocuklar müzik eşliğinde halay çekti, palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen gönüllülerin gösterilerini izledi.

Yüzleri boyanan, atlı karıncaya bindirilen çocuklara ikramlarda bulunulan etkinlik, fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Kızılay Haftası kapsamında ilçedeki öğrencilere ve özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Türk Kızılay, sadece afetlerde değil her zaman milletin yanında. Bunu düzenlenen etkinliklerle göstermiş olduk. Çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadı. Türk Kızılay'ımızın bu güzel etkinliğinde çocuklarımızla oyunlar oynadık, mutluluklarına ortak olduk." diye konuştu.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ise kırsal mahallelerdeki çocukları misafir ettiklerini vurgulayarak, "150 öğrencimizi etkinliğe davet ettik. Kızılay'ımızı, çalışmalarımızı anlattık, minik kalplerin yüreklerine dokunduk. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız da biz de mutlu olduk." dedi.

Öğrenciler de eğlenceli bir gün yaşadıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, boğazını sıktım

Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

 Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üreten işletmede kuş gribi tespit edildi

 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti
Fatih Erbakan asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı

İşverenin hoşuna gitmeyecek! Asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.