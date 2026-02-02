Edirne'de restorasyonu tamamlanan Muradiye Camisi ibadete açıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Muradiye Camisi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Sultan II. Murat tarafından 1443 yılında inşa ettirilen ve Ergene vakıfları arasında yer alan Muradiye Camisi, 17 Ocak 2022'de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kapsamlı restorasyona alındı.

Restorasyon çerçevesinde caminin temelleri ve duvarları güçlendirildi, iç sıvalar ile içlik ve dışlıklar yenilendi. Orijinal kalem işleri ihya edilirken, çürüyen ahşap örtü tamamen değiştirildi. Minarenin korkulukları, ahşap külahı ve kurşun örtüsü yenilendi, bahçe ve hazire düzenlemeleri yapıldı.

Restorasyonu tamamlanan cami, Berat Kandili'nde ibadete açıldı.

Caminin açılış programına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve vatandaşlar katıldı.

Program sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğünce salep ikramında bulunuldu.