Haberler

Edirne'de restorasyonu tamamlanan Muradiye Camisi ibadete açıldı

Edirne'de restorasyonu tamamlanan Muradiye Camisi ibadete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki tarihi Muradiye Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Berat Kandili'nde yeniden ibadete açıldı. Cami, Sultan II. Murat tarafından 1443 yılında inşa edilmiştir.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Muradiye Camisi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Sultan II. Murat tarafından 1443 yılında inşa ettirilen ve Ergene vakıfları arasında yer alan Muradiye Camisi, 17 Ocak 2022'de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kapsamlı restorasyona alındı.

Restorasyon çerçevesinde caminin temelleri ve duvarları güçlendirildi, iç sıvalar ile içlik ve dışlıklar yenilendi. Orijinal kalem işleri ihya edilirken, çürüyen ahşap örtü tamamen değiştirildi. Minarenin korkulukları, ahşap külahı ve kurşun örtüsü yenilendi, bahçe ve hazire düzenlemeleri yapıldı.

Restorasyonu tamamlanan cami, Berat Kandili'nde ibadete açıldı.

Caminin açılış programına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve vatandaşlar katıldı.

Program sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğünce salep ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler
İmzayı attı! İşte Allan Saint-Maximin'in yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı