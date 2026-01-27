Karla kaplı Mundur Vadisi'nde yiyecek arayan yaban keçileri dron kamerasında

TUNCELİ'de yoğun kar yağışı sonrası Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü. Koruma altındaki yaban keçileri, yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede yiyecek ararken dronla görüntülendi.

Bakanlar Kurulu tarafından 1971'de 'milli park' ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki türleri ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanı ile Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alıyor. Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan ve meşe ağaçlarının hakim olduğu Munzur Vadisi Milli Parkı, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de en fazla yaban keçisinin yaşadığı bölge olarak bilinen vadide, yöre halkının duyarlılığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerinin kaçak avcılıkla kararlı mücadelesi ile yaban keçilerinin sayısı yükseliyor.

MUNZUR'DA SEYİRLİK MANZARA

Yaklaşık 42 bin hektarlık alanı kapsayan Munzur Vadisi Milli Parkı, yoğun kar yağışının ardından seyirlik görüntüler de oluştu. Sarp kayalıklar ve dik yamaçlarda yaşam süren, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında tutulan ve bölge halkı tarafından da kutsal kabul edilen yaban keçileri, yüksek rakımlı bölgelerde kış şartlarında hayatta kalabilmek için büyük çaba gösteriyor.

YOĞUN BÖLGELERE YEM BIRAKILIYOR

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu alanlarda dikkatle yürüyen keçilerin, yiyecek bulabilmek için ağaçların dal ve tomurcuklarını yediği gözlendi. Keçilerin doğayla verdiği zorlu mücadele dron kamerasına da görüntülendi. Yetkililer, özellikle kış aylarında yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, koruma ve izleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin, özellikle dağ keçisi popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere yem bıraktığı kaydedildi.