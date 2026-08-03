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Munzur Vadisi'nde Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Munzur Vadisi'nde Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içinde bulunan Venk bölgesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile MUDAK ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve çevredeki ormanlık alana yayılmasını önlemek için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

TUNCELİ'de, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Venk bölgesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Venk bölgesinde çıktı. Bölgeden yayılan dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki ormanlık alana yayılmasının önlenmesi için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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