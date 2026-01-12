Haberler

Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu keçiler dronla görüntülendi


Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağları'nda sürü halinde dolaşan çengel boynuzlu dağ keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından dronla görüntülendi. Bu bölgedeki koruma çalışmaları sayesinde yabani hayvan popülasyonunda artış gözlemlendi.

ERZİNCAN ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağlarında sürü halinde dolaşan çengel boynuzlu dağ keçileri (şamua) Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından dronla görüntülendi.

Yağan karla yüksek kesimleri beyaza bürünen Munzur Dağları'nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerinin dron kameralarına yansıdı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nın karlı zirvesinde dolaşan ve zaman zaman da bin rakıma kadar inen çengel boynuzlu keçilerin davranışları görüntülendi. Görüntülerde, çengel boynuzlu keçilerin dik yamaçlarda çevik hareketlerle ilerlediği ve karla kaplı kayalıklar arasında besin aradığı anlar net bir şekilde yer aldı.

Bölgenin zengin ekosistemine ev sahipliği yapan Munzur Dağlarında son yıllarda yürütülen koruma çalışmaları ve denetimlerin artmasıyla birlikte yabani hayvan popülasyonunda gözle görülür bir artış yaşandığı kaydedildi.

Erzincan ile Tunceli arasında uzanan, 3 bin 300 rakıma ulaşan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerini avlamanın cezasının ise 650 bin TL. olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
