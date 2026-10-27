Münih mahkemesi NSU üyesi Zschaepe'nin asgari hapis süresini 24 yıl belirledi

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Almanya'da Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) üyesi Beate Zschaepe için asgari hapis süresini 24 yıl olarak belirledi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Zschaepe'nin terör örgütü NSU davasında 11 Temmuz 2018'de 10 cinayet, çok sayıda cinayete teşebbüs, soygun, kundaklama ve terör örgütü üyeliği suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldığı anımsatıldı.

Zschaepe'nin 8 Kasım 2011'den bu yana kesintisiz cezaevinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, 15 yıl dolmasının ardından mahkemenin, yasal hükümler ve Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda müebbet hapis cezasının infazına devam edilip edilmemesini incelemesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, cezanın kalan kısmının infazının şartlı tahliye kapsamında ertelenmediği takdirde mahkemenin hükümlünün en az ne kadar süre daha cezaevinde kalması gerektiğini belirlemek zorunda olduğu belirtildi.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin 6. Ceza Dairesinin 23 Ekim 2026'da Zschaepe'nin cezasının asgari infaz süresini 24 yıl olarak belirlediği ifade edilen açıklamada, 11 Temmuz 2018'de Zschaepe hakkında verilen karara ilişkin kalan hapis cezasının şartlı tahliye kapsamında ertelenmesi talebinin de reddedildiği aktarıldı.

Açıklamada, Federal Başsavcılık ve savunma makamlarının karara karşı itiraz edebileceği kaydedildi.

Böylelikle karara itiraz edilmemesi ve mahkeme kararının kesinleşmesi durumunda Kasım 2011'den beri cezaevinde bulunan NSU terör örgütü üyesi Zschaepe'nin en az 2035 yılına kadar hapiste kalması bekleniyor.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk, 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu yapan NSU terör örgütünün varlığı ve üyelerinin cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de ortaya çıkmıştı.

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Yargı süreci

Terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe, örgüt arkadaşlarının ölümü üzerine hücre evini ateşe vermiş ve polise teslim olmuştu.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan NSU terör örgütü davasında karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe müebbet hapis cezasına çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanığa da 2,5 ila 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Zschaepe'nin 28 Ağustos 2026'da erken tahliye başvurusunda bulunduğu ifade edilmişti.

NSU terör örgütünü ve bağlantılarını aydınlatmak için Federal Meclis'te ve birçok eyalet meclisinde araştırma komisyonları kurulmuş ancak kuşkular burada yapılan araştırmalarla da giderilememişti.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması ve NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA