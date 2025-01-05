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Münbiç'te Türkiye Destekli Gruplar ile Kürt Güçleri Arasında Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

Münbiç'te Türkiye Destekli Gruplar ile Kürt Güçleri Arasında Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor
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Suriye'nin kuzeyinde, Münbiç yakınlarında Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile Kürt güçleri arasında yaşanan çatışmalar bu hafta sonu 101 savaşçının ölümüne yol açtı. Savaşın odak noktası stratejik öneme sahip Tişrin Barajı çevresinde yoğunlaşırken, barajın kontrolünün ekonomik ve askeri faydalar sağlayacağı belirtiliyor. Türkiye, çatışmalara insansız hava araçları ile müdahale ediyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Münbiç yakınlarında Türkiye destekli gruplar ile Kürt güçler arasında şiddetlenen çatışmalarda bu hafta sonunda 101 savaşçı öldü.Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalarda Cuma gününden bu yana 100'den fazla savaşçının öldüğü bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalarda SMO'dan 85 ve Kürt grupların yönetimindeki SDG'den 16 savaşçının öldüğünü duyurdu.

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç yakınlarında son günlerde çatışmaların yeniden şiddetlendiğini belirten İnsan Hakları Gözlemevi, stratejik öneme sahip Tişrin Barajı'nda kontrolü sağlamak için "Türk birliklerinin insansız hava araçlarını kullanarak karadan ve havadan saldırıları" artırdığını iddia etti. Bölgedeki su ve elektrik ihtiyacının karşılanması açısından önem taşıyan barajın kontrolünün siyasi, ekonomik ve askeri yararlar sağlayacağı, bu nedenle de çatışmaların bu bölgede yoğunlaştığı ancak çatışmalar nedeniyle barajın hasar aldığı belirtiliyor.

Omurgasını Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG'den yapılan açıklamada ise "Türk insansız hava araçları ve hava kuvvetleri ile desteklenen Türkiye'nin paralı askerlerinin tüm saldırılarının püskürtüldüğü" öne sürüldü. Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görüyor. IŞİD ile mücadelede yer alan SDG, ABD tarafından destekleniyor.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki İslamcı grupların Beşar Esad rejimini devirme hedefiyle Şam'a doğru 27 Kasım'da taarruz başlatmasından bu yana ülkenin kuzeyinde de Türkiye destekli SMO ile SDG arasındaki çatışmalar şiddetlendi. SMO, Kürtlerin kontrolündeki Tel Rıfat'ın ardından Münbiç'i de tamamen ele geçirmişti. SMO'nun bundan sonraki hedefinin Kürtlerin kontrolündeki Kobani, Rakka ve Haseke olabileceği yönünde iddialar bulunuyor.

AFP,dpa / JD,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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