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Mümün Neşetoğlu, Kırklareli Barosu başkanlığına 230 oyla yeniden seçildi

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Mümün Neşetoğlu, Kırklareli Barosu başkanlığına 230 oyla yeniden seçildi
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Kırklareli Barosu olağan genel kurulunda mevcut başkan Mümün Neşetoğlu, tek aday olarak girdiği seçimde 230 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Neşetoğlu, meslektaşlarının teveccühüyle yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kırklareli Barosu olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Baro başkanlığının konferans salonunda düzenlenen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

Seçimde mevcut başkan Mümün Neşetoğlu tek aday olarak seçime girdi.

230 oy alan Neşetoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Neşetoğlu, seçimin ardından, meslektaşlarının teveccühü ile yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA
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