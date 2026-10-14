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Mülkiyeliler Birliği Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

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Mülkiyeliler Birliği Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi
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Halk TV'ye kayyım atanmasına Mülkiyeliler Birliği tepki gösterdi. Birlik, atamanın bağımsız gazeteciliğe, çoğulcu demokrasiye ve halkın bilgiye erişim hakkına müdahale olduğunu belirterek özgür yayıncılığı savunmayı sürdüreceğini vurguladı.

(ANKARA) - Mülkiyeliler Birliği, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek müdahalenin bağımsız gazeteciliğe, çoğulcu demokrasiye ve halkın bilgiye erişim hakkına yönelik olduğunu belirtti. Birlik, basın özgürlüğünü hedef alan baskılara karşı özgür yayıncılığı savunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Mülkiyeliler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın halktır, halk susturulamaz. Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı, hiçbir gerekçeyle kısıtlanamaz, engellenemez. Halk TV'ye kayyım atanması, yalnızca bir yayın kuruluşuna değil; bağımsız gazeteciliğe, çoğulcu demokrasiye ve toplumun bilgiye özgürce erişim hakkına yönelik bir müdahaledir. Özgür basın, Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinin ayrılmaz bir parçası ve farklı seslerin bir arada var olabilmesinin temel güvencelerinden biridir. Hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, biz Mülkiyeliler Birliği olarak basın özgürlüğünü hedef alan baskılara karşı hakikati, adaleti ve özgür yayıncılığı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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