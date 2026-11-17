(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Unutulmamalıdır ki basın özgürlüğü, yalnızca iktidarın hoşuna giden haberlerin özgürce yapılabilmesi değildir. Asıl mesele, eleştirenin de sorgulayanın da aynı hukuk güvencesine sahip olmasıdır. Hukuk, siyasi yakınlığa göre değil, evrensel ilkelere göre işlemelidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Medya ve Tanıtımdan Sorunlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir ülkede basın kuruluşlarının kaderi, iktidarla aralarındaki mesafeye göre değişmemelidir. Gazetecilik suç değildir. Elbette hiçbir medya kuruluşu veya yöneticisi hukukun üzerinde değildir. Ancak yürütülen her adli işlemin hukuki dayanağı açık olmalı, süreç şeffaf yürütülmeli ve hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Sözcü TV'ye yönelik bugün gerçekleştirilen operasyon da bu ilkeler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki basın özgürlüğü, yalnızca iktidarın hoşuna giden haberlerin özgürce yapılabilmesi değildir. Asıl mesele, eleştirenin de sorgulayanın da aynı hukuk güvencesine sahip olmasıdır. Hukuk, siyasi yakınlığa göre değil, evrensel ilkelere göre işlemelidir."

Kaynak: ANKA