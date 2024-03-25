Üye Girişi
Haberler

Muhsin Yazıcıoğlu, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Yol Partisi, Kahramanmaraş'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcığlu'nu 15. ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı.  Anmaya Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ve kızı Firuze Yazıcıoğlu da katıldı.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Yazıcığlu, Ankara'da Tacettin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı. Anmaya Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ve kızı Firuze Yazıcıoğlu da katıldı. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da mezarı başında Yazıcıoğlu'nu andı.

Yazıcıoğlu'nun davasının iddianamede bir hırsızlık davası olduğuna dikkat çeken Remzi Çakır, "Burada bir şekilde işin örtüldüğü derdest edildiği, pisliğin halının altına atıldığı görülmektedir" dedi. Çakır, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Muhsin başkanın aziz hatırası üzerinden kendine gelecek kuranlar var. Resmen onu kullanıp rant elde edenler var. Bunlara da Türk milletinin uyanık olması lazım. Dün yanında değildiniz, mahkemesinde var mısınız? Yok. Yolunda mısınız? Yok. Niye 15 yıldır beklediniz. Zaman zaman gelip burada mezarın başında kendisiyle resim çektiriyorsunuz. İşte bütün bunları Türk milletinin iyi bilmesi ve izlenmesi gerekir. Sinan Ateş'i öldürenler Muhsin başkanı 15 yıl önce öldürmüşlerdi. Çok net söylüyorum. Bu ülkede faili meçhuller devam ettiği müddetçe öldürülmeler ve isimsiz kahramanların isimli kahramanların öldürülmesi, ortadan kaldırılması zuhur edip devam edecektir. 15 yıl geçti. Ne bürokratları ne kendileri ne siyaseten sorumluluk taşıyanlar ne etkililer ne yetkililer açıklama yapmamışlardır. 'Kaza diyorsanız' kazanın nasıl olduğunu anlatın Türk milletine. Öyle lafı güzel yapmayın. Nasıl kaza olduğunu anlatın. Öyle perdenin gerisinden, duvarın gerisiyle konuşmaya gerek yok. Bu işin suikast olduğunu mahkeme başkanı, mahkeme heyeti, savcısı gayri resmi söylüyor. Resmen susuyorlar."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Yol Partisi Kahramanmaraş Ölüm Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seyyanen zam olmayacak mı? Emeklileri üzen haber! AK Partili isim açıkladı... ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title