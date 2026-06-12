Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gönderildi

(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin dosya hakkında "yetkisizlik" kararı vererek adli işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009'deki helikopter kazası soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülmekte olan soruşturma dosyasında "yetkisizlik" kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Kaynak: ANKA