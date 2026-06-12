Haberler

Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gönderildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasında yetkisizlik kararı alarak dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin dosya hakkında "yetkisizlik" kararı vererek adli işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009'deki helikopter kazası soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülmekte olan soruşturma dosyasında "yetkisizlik" kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Kaynak: ANKA
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'den kritik açıklama: LGS'de bu yıl ilk kez yaşanacak! Yapay zeka destekli tercih sistemi geliyor

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Tekin açıkladı
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Araç sahiplerini sevindirecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı