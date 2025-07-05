Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında karar verildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında "rüşvet" suçlamasıyla gözaltı kararı alındı. Mustafa Gökhan Böcek'in yurt dışında olduğu öğrenildi.

MUHİTTİN BÖCEK VE ESKİ GELİNİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın ise detayları ortaya çıktı. İstanbul'daki bir dosyada tutuklu yargılanıp tahliye edilen iş insanı Y. Y'nin verdiği ifadeler ve sunduğu belgeler doğrultusunda iki ayrı rüşvet eylemine ilişkin somut delillere ulaşıldı.

8,5 MİLYON LİRALIK ARAÇ GİYDİRME İDDİASI

İddialara göre, 2024 yerel seçimlerinden kısa süre önce Mustafa Gökhan Böcek ile Y. Y. arasında yapılan görüşmede, seçim kampanyası için 25 milyon TL talep edildi. Bu meblağın karşılanamaması üzerine, Muhittin Böcek'in seçim çalışmaları kapsamında araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura kesildiği ve ödemenin Y. Y'nin şirketleri üzerinden yapıldığı öne sürüldü. Firma yetkililerinin de bu beyanı doğruladığı belirtildi.

30 MİLYON LİRALIK KONUT ÖDEMESİ

Soruşturmada yer alan ikinci iddiaya göre, Şubat 2025'te Mustafa Gökhan Böcek'in boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındı. Konut bedelinin Y. Y. tarafından üç parça halinde ödendiği, bu ödemelere ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının dosyada yer aldığı iddia edildi.

ESKİ GELİNE YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kerimoğlu'nun yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Başkan Böcek'in savcılıktaki sorgusu ise devam ediyor.

Kaynak: DHA-İHA