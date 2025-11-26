Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklu bulunduğu cezaevinde aniden rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle Böcek, acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Böcek için hastanede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı ve bulunduğu kattaki koridora girişin kapatıldığı görüldü.

ENDOSKOPİ YAPILIP TEKRAR CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Muhittin Böcek, endoskopi ve tetkiklerinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Prostat büyümesi olan Böcek için geçtiğimiz günlerde ameliyat olmasına karar verilmişti.

Kaynak: İHA, DHA