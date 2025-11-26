Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü
Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, mide, böbrek ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlık sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan hastanede Böcek'in bulunduğu kattaki koridora girişin kapatıldığı görüldü. Endoskopi ve tetkiklerin ardından Böcek, tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklu bulunduğu cezaevinde aniden rahatsızlandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle Böcek, acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Böcek için hastanede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı ve bulunduğu kattaki koridora girişin kapatıldığı görüldü.
ENDOSKOPİ YAPILIP TEKRAR CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Muhittin Böcek, endoskopi ve tetkiklerinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Prostat büyümesi olan Böcek için geçtiğimiz günlerde ameliyat olmasına karar verilmişti.
Kaynak: İHA, DHA