Muhatap bulamayan başkan, zincir marketlerin önüne belediye araçlarını çektirdi

ORDU'da Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçedeki zincir marketlerin yetkilileriyle görüşme talebine dönüş yapılmayınca, marketlerin önündeki yol kenarına belediyenin temizlik araçlarıyla römorklarını çektirdi. Yaklaşık 8 yıldır muhatap bulamadığını belirten Demirci, "Ne kaymakamlık ne de belediyeyi dikkate alıyorlar. Görüşme taleplerimize dönüş yapmıyorlar. Araçları park ettirince tüm firmaların bölge müdürleri dönüş yaptılar. 'Hemen gelelim' diyorlar" dedi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçelerinde faaliyet gösteren 3 zincir markete ait firmaların bölge müdürleri, görüşme talebine geri dönüş yapmayınca, belediyeye ait temizlik araçlarını ve römorklarını marketlerin önündeki yol kenarına park ettirdi. Yaklaşık bir hafta boyunca marketlerin önünde park halinde duran araçlardan rahatsız olan firma yetkilileri, Akkuş Kaymakamlığı'na şikayette bulundu. Kaymakamlık, bölgede yaptığı incelemelerde park halindeki araçların nizami bir şekilde olduğunu tespit edip, herhangi bir kanuna aykırı durumun olmadığını firma yetkililerine iletti. Bunun üzerine belediyeyle irtibata geçen firma yetkilileri, rahatsızlıklarını iletti. Belediye Başkanı İsa Demirci ise yetkililere 9 Mayıs'a randevu verdi.

Demirci, firma yetkilileriyle yapılacak olan görüşmede, marketlerin oluşturduğu çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulacağını sözlerine ekledi.