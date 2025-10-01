Muharrem İnce'ye Yönelik Sahte Belgelerle İlgili Yargılama Devam Ediyor

Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, önceki celse esasa ilişkin mütalaa için süre verildiğini hatırlatarak, cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, sanıkların İnce'ye yönelik hakaretlerinden dolayı ön ödeme hükümlerinin uygulanmasını, sanık Kemal Özkiraz'ın dosyasının ise tefrik edilmesini talep ederek esasa ilişkin mütalaa için süre istedi.

Sanık avukatları ise talep yönünden araştırma yapıp, beyanda bulunmak için ek süre talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların ek süre taleplerini kabul ederek, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer alıyor.

İddianamede, Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.