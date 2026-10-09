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Muharrem İnce, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini bildirdi

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Muharrem İnce, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini bildirdi
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Muharrem İnce, X hesabından yaptığı paylaşımda Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu, Hasan Akgün ve Doruk Bulut'u ziyaret ettiğini bildirdi. İnce, ziyaret ettiği kişilerin herkese selamları olduğunu aktardı.

(ANKARA) - Muharrem İnce yaptığı açıklamayla Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu, Hasan Akgün ve Doruk Bulut'u ziyaret ettiğini bildirdi.

Muharrem İnce X hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu, Hasan Akgün ve Doruk Bulut'u ziyaret ettim. Hepinize selamları var." açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA
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