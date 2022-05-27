Muharrem İnce: Şekere Muhtaç Olduk, Düştüğümüz Duruma Bak Allah Aşkına - Haberler

GÖKAY ŞİMŞEK

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Kararı'yla 400 bin ton şeker ithal edilecek olmasına tepki göstererek, "Dün yine Cumhurbaşkanlığı kararı var; şeker alacakmışız dışarıdan. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında şeker fabrikası kurulmuşken bu haramzadeler sattılar ne var ne yok, şimdi 400 bin ton şeker alacağız yurt dışından. Şekere muhtaç olduk, düştüğümüz duruma bak Allah aşkına" dedi.

Muharrem İnce, birtakım ziyaretlerde bulunmak için bugün geldiği Bilecik'teki gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BENZİN SATICISI BENZİNİN FİYATINI SÖYLEYEMEDİ"

Akaryakıta dün yapılan zamları eleştiren İnce, "Gerçekten içler acısı durumlar yaşıyoruz. Az önce buraya gelirken bir benzinlikte durdum, 'Akşam yine bir zam gelmiş galiba' dedim, 'Nedir durum, benzin kaç para, mazot kaç para' dedim. 'Abi' dedi, 'artık ezberleyemiyorum, sürekli tabelaya bakmam gerekiyor, bilemeyeceğim' dedi. Benzin satıcısı benzinin fiyatını söyleyemedi, 'Bugün de gelecekmiş, şaşkınım' dedi" diye konuştu.

"BU HARAMZADELER NE VAR NE YOK SATTILAR"

Cumhurbaşkanı Kararı'yla 400 bin ton şeker ithalatına izin verilmesine tepki gösteren İnce, şunları söyledi:

"Dün yine Cumhurbaşkanlığı kararı var; şeker alacakmışız dışarıdan. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında şeker fabrikası kurulmuşken bu haramzadeler sattılar ne var ne yok, şimdi 400 bin ton şeker alacağız yurt dışından. Şekere muhtaç olduk, düştüğümüz duruma bak Allah aşkına. Bu arada yetmiyormuş gibi, TRT'nin bandrol parasını artırıyorlar, telefon alırken, bilgisayar alırken. Tayyip Radyo Televizyonu'na para ödeyeceğiz hepimiz. Hepimiz para ödeyeceğiz ama bizi göstermeyecek, sadece Erdoğan'ın borazanlığını yapacak. Temmuz yaklaşıyor, asgari ücret ne olacak? Memura ne zam gelecek, hiçbirini bilmiyoruz. Bildiğimiz bir tek şey var. Dünyada bir ilk daha yaşanıyor. Rakının fiyatı 85 lira, vergisi 240 lira. Bir ürünün vergisi fiyatını geçemez, ekonominin kuralı bu. 85 liradan 240 lira vergi alıyorlar. Yani bunları var ya bu rakı içenler kurtarıyor, biliyor musunuz? Vergiyi buradan alıyorlar. İçmeyin şunu ya, vallahi içmeyin.

"VAATLERE BAKIN, UZAYA GİDECEKMİŞİZ"

Memleket yangın yeri, vaatlere bakın vaatlere; uzaya gidecekmişiz. Hadi bir kişi uzaya gidecek 85 milyon kişi içinden, o şanslı kişi kim acaba? Ona nasıl torpil yapacaklar çok merak ediyorum doğrusu. Mahkumlara izin uzatılmış temmuza kadar ve bakaya olanlar bedelli askerlikten yararlanacaklarmış. Memleketin sorunlarına kalıcı çözüm üretmiyorlar. Depo basarak, 'stokçu' diye suçlayarak, tanzim satış mağazaları açarak sorunun çözümünü istiyorlar. Marketlere mektup yazarak 'ucuza verin' diye, sorunun çözüleceğine inanıyorlar. Sorun orada değil, sorun üretimde. Türkiye üretemiyor. Geçen yıldan bu yana BRENT petrol yüzde 60 artmış ama mazot yüzde 300 artmış. Dolar yüzde 100 artmış. Geçen sene 8 lira bu ayda, şimdi 16 liranın üzerinde. Böyle bir durumda Türkiye üretemez. 'Dünyada da pahalılık var', bu yalandan sıkıldım artık. Bunu tekrar anlatmak istiyorum. Dünyada gıda fiyatları yüzde 30 arttı, doğru bu. Almanya'da da arttı, Japonya'da da arttı ama Türkiye'de yüzde 90 arttı. Biz, 'Niye yüzde 30 arttı' demiyoruz? Tamam, savaş ve pandemi var, anladık. Tamam, tedarik zincirleri kırıldı, anladık. Ama dünya ortalaması 30'ken bizde neden yüzde 90, bunu soruyoruz."