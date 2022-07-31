Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, NATO'nun Türk demokrasisinin bekçisi ve güvencesi olduğuna inanmadığını belirterek, "NATO'ya karşı kendimizi korumak için NATO üyeliğimiz gereklidir. Bizim demokrasimizin güvencesi milletimizdir, anayasamızdır, TBMM'dir" dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değinen İnce, "Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinde esnafı ziyaret etti. İbrahim Sözen Caddesi girişinde davul zurna eşliğinde karşılanan Muharrem İnce'ye vatandaşlar ve esnaf büyük ilgi gösterdi. Esnafla görüşüp, fotoğraf çektiren İnce, ailesinin gezmeye çıkardığı 7 aylık Akın bebeği sevdi.

Muharrem İnce, anket şirketleriyle ilgili olarak da "Hiçbir anket şirketine inanmıyorum. Bana 2018 seçimlerinde neler dediklerini biliyorum. Yüzde 18, 19, 20 gösteren. Ben namusluca bu işi yaptıklarına inanmıyorum, ki namusluca yapanları tenzih ediyorum. Ama artık bu anket işinin cılkı çıkmış. Benim anketim sokaklar. Sokakları görüyorum" dedi.