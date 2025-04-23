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Muharrem İnce'den Deprem Uyarısı: Zamanımız Kalmadı

Muharrem İnce'den Deprem Uyarısı: Zamanımız Kalmadı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'daki depremler sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada büyük bir depremin geleceğini öngördüğünü, bilim insanlarına ve Naci Hoca'ya kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük deprem geliyorum diyor. Zamanımız kalmadı. Bilime, bilim insanlarımıza, Naci Hoca'ya kulak verin" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Büyük deprem geliyorum diyor. Zamanımız kalmadı. Bilime, bilim insanlarımıza, Naci Hoca'ya kulak verin."

Kaynak: ANKA / Güncel
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