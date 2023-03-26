Muharrem İnce'den 'AK Partililer imza verdi' iddialarına videolu yanıt: Görüntülerdeki kadınlar parti üyemiz

100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, AK Partililerin kendisi için imza verdiği iddialarına yanıt verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki kadınların Memleket Partisi Ankara Altındağ örgütünün üyesi olduğunu söyleyen İnce, "Dün bana imza verip bugün ziyaretime geldiler." diyerek yayınladığı video ile iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Bende varım" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, üçüncü günde 100 bin imza toplayıp resmen aday oldu. Ancak sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, AK Parti teşkilatlarının İnce için imza verdiği öne sürüldü.

İNCE'DEN İDDİALARA YANIT GELDİ

Sosyal medyada AK Partililerin kendisine imza verdiği yönünde çıkan iddialara yanıt veren İnce, AK Partili olduğu söylenen kadınların Memleket Partisi Ankara Altındağ örgütünün üyesi olduğunu söyledi.

"DÜN İMZA VERDİLER, BUGÜN ZİYARETİME GELDİLER"

Sosyal medyadan bir video paylaşan İnce, "Dün Ankara'da seçim kurulunun önünde videoları çekilerek 'AKP teşkilatları Muharrem İnce'ye imza veriyor.' diye paylaşılan kadınlar, partimizin Ankara Altındağ örgütünün üyeleridir. Dün bana imza verip bugün ziyaretime geldiler. İnşallah haftaya da birlikte iftar yapacağız. Kıyafetinden dolayı hiçbir kadınımızın hor görülmesine, aşağılanmasına asla izin vermeyiz." dedi.

İşte o paylaşım: