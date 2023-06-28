Muharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldı

YALOVA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'daki Elmalık Köyü Camisi'nde kıldı.

İnce, Kurban Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Yalova'da bayram namazını kılmak için Elmalık Köyü Camisi'ne gitti. Camide namazını kılan İnce, ardından cami avlusundaki sıraya girerek tüm köylüleriyle bayramlaştı. İnce, burada yaptığı açıklamada, "Bayramlar dini gerekliliğimiz olduğu kadar aynı zamanda geleneklerimiz. Ben 59 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli bir askerlik bir de pandemi hariç arife günü hep babamın evinde oldum. Kural belli, geleceksin bayram namazına sonra da mezarlığı ziyaret edeceksin. Sonra da babanın evine gideceksin. Bu kuralı 59 yıldır hiç bozmadım. Bu kuralı ailemin de çocuklarımın da yeğenlerimin de devam ettirmesini istiyorum. İnşallah da onlar da devam ettirecekler öyle gözüküyor. Ben bu vesileyle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bütün dünyaya barış, huzur dolu nice yıllar diliyorum" diye konuştu.

İnce, ardından köy mezarlığına giderek önce babası Şerif İnce'nin mezarını ziyaret eti. İnce, sonrasında akraba mezarları başlarında da dua okudu.

İnce, mezarlığın ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek elini öptü ve kardeşleriyle birlikte bayramını kutladı.