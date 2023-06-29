Muharrem Balat son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gaziantepli iş adamı Muharrem Balat, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.

Gaziantepli ünlü iş adamı Muharrem Balat, dün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gaziantepli iş adamı ve Uluslararası Enerji Birliği Başkanı Muharrem Balat, memleketi Gaziantep'te Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Muharrem Balat'ın ailesi ve yakınları ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep kent protokolü, iş dünyası ve çok sayıda vatandaş katıldı.