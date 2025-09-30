Muhammed Yunus, Rohingya Krizinin Tek Çözümünün Geri Dönüş Olduğunu Belirtti

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) ülkelerine geri dönebilmesinin, krizin "tek barışçıl çözümü" olduğunu belirtti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre Yunus, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen "Myanmar'daki Rohingyalar ve diğer azınlıkların insan hakları durumu" başlıklı toplantıda konuştu.

Bu krizin sonlandırılması için girişimlerin ve uluslararası finansmanın yetersiz olduğuna işaret eden Yunus, "Rohingya krizi Myanmar'da başladı, çözümü de orada bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yunus, "tek barışçıl çözümün" Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmeleri olduğunu ve bu konuda çağrıda bulunduğunu belirterek, bunun, uluslararası korumanın sürdürülmesine kıyasla "daha az" kaynak gerektireceğini savundu.

Yunus, bu kapsamda Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi için uluslararası topluma, Myanmar'a baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.