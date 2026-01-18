Haberler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Bin Selman ile Cumhurbaşkanı Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesine yönelik fırsatların yanı sıra, son bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren bir dizi konu ele alındı.

Suudi Arabistan, Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini destekleyen ve onunla siyasi ve ekonomik ortaklıklar kuran ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Suriyeli muhalif gruplar, 8 Aralık 2024'te, başkent Şam'a girerek, babası Hafız Esed'den (1971-2000) iktidarı devralan Beşşar Esed (2000-2024) liderliğindeki Baas rejiminin devrildiğini ilan etmişti.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent sahibini arıyor
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var

Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var